5 человек, у которых подозревали коронавирус, выписали из больницы в Черновицкой области, - ОГА

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что по состоянию на вчера:

- подтверждены случаи заболевания у 4 человек;

- отрицательный результат теста (однократный) у 7 человек;

- отрицательный результат теста (двукратный) - у 7 (выписаны из больницы - 5 человек, остаются под наблюдением врачей - 2 пациента)

- ожидаются результаты у 15 человек.

У пациент 1 - стабильно хорошее состояние. Нет температуры. Пациент 2 - чувствует себя хорошо. Температура вечером. Пациент 3 - имеет пневмонию. Состояние стабильное, идет на улучшение. Пациент 4 - чувствует себя хорошо. Нет температуры.

В ОГА сообщили, что все пациенты получают симптоматическое лечение.

Напомним, сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

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