В инфекционных отделениях подготовлены 12 тыс. койко-мест для возможных инфицированных коронавирусом, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

"12 тыс. коек в инфекционных отделениях подготовлены", - сообщил Шмыгаль

По его словам, до конца этой недели в Украину будет завезена первая партия тестов - 10 млн быстрых тестов, которые дают 99,99% точности.

Он также сообщил, что вопрос социальной поддержки врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией, рассматривает Кабинет министров.

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"Даны поручения просчитать и обеспечить финансово-материальное стимулирование тех врачей, которые будут работать непосредственно с коронавирусом. И в дальнейшем мы будем использовать все меры для того, чтобы защитить и поддержать врачей", - сказал премьер.