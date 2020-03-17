Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.03.20 09:36

Рада решила работать в комитетах до 3 апреля

Народные депутаты на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля.

Рада решила работать в комитетах до 3 апреля

Парламентарии одобрили два проекта постановления (№3218, 3224), которыми предусматриваются изменения в календарный план проведения третьей сессии ВР, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно принятым решениям:

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Геть вірус зРади": активисты пикетируют ВР с требованием, чтобы парламент ушел на политический карантин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Постановлением №3218 спикеру Верховной Рады предоставляется возможность в случае продления карантина Кабинетом министров Украины, принять решение о продолжение работы депутатов в комитетах. Для решения неотложных вопросов Разумков сможет созывать пленарное заседание по предложению согласительного совета депутатских фракций и групп.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100