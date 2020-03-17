Рада решила работать в комитетах до 3 апреля

Парламентарии одобрили два проекта постановления (№3218, 3224), которыми предусматриваются изменения в календарный план проведения третьей сессии ВР, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно принятым решениям:

неделю с 16 по 20 марта: 17, 18, 19, 20 марта - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)

неделю с 23 по 27 марта - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)

неделю с 30 марта по 3 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

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Постановлением №3218 спикеру Верховной Рады предоставляется возможность в случае продления карантина Кабинетом министров Украины, принять решение о продолжение работы депутатов в комитетах. Для решения неотложных вопросов Разумков сможет созывать пленарное заседание по предложению согласительного совета депутатских фракций и групп.