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17.03.20 10:06

Рада назначила Венедиктову главой Офиса Генпрокурора. ВИДЕО

Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

За проголосовали 269 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Венедиктову представил президент Владимир Зеленский. Он назвал ее известным юристом и доктором юридических наук, также выразил надежду, что профессиональные и моральные качества Венедиктовой позволят обеспечить стабильную работу прокуратуры.

"Впервые в истории независимой Украины генеральным прокурором может быть женщина. Но мне кажется, что она в историю Украины прежде всего войдет как профессиональный и результативный человек", - сказал Зеленский.

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