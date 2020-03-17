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17.03.20 10:01

Я обещаю не продавать дела и не сливать их, - Венедиктова

Кандидат на должность генерального прокурора Ирина Венедиктова обещает не сливать и не продавать уголовные дела.

венедиктова

"Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Я обещаю народу Украины выполнять свои обязанности добросовестно, честно и добросовестно. Я обещаю не продавать дела, не сливать их… Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми", - сказала Венедиктова с трибуны парламента во вторник утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Венедиктова пообещала строить работу прокуратуры в соответствии с международными стандартами.

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