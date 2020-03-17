Если власть повторит опыт "диктаторских законов" 16 января, то будет и экономический, и финансовый, и политический кризис, - Яценюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

На вопрос о работе парламента во время объявленного карантина и возможного принятия в это время, в частности, законов о новых минских соглашениях, Арсений Яценюк сказал: "На это есть очень четкий ответ: 16 января 2014. Пусть тот, кто руководит сегодня парламентом, и правящая фракция вспомнят, чем закончились законы 16 января для режима Януковича".

"Не с этим избирался президент Зеленский. Я убежден, что он не может пойти на такие шаги. Потому что дымовая завеса закончится тем, что никто не будет обращать внимание ни на пандемию, ни на карантин, а люди пойдут защищать свое государство", - подчеркнул он.

"Мое обращение к президенту, председателю парламента и провластной фракции: не играйте в эти вещи. Вы пришли на тезисах демократии, прозрачности, открытого и честного общения с гражданами. Сейчас ваша задача - преодолеть кризис здравоохранения, то есть пандемию, и преодолеть экономический кризис. И не допустить политического кризиса, - отметил Арсений Яценюк: Как только они что-то начнут делать "под столом" или повторять опыт 16 января, то будет и экономический, и финансовый, и медицинский, и политический кризис".

Яценюк отметил, что коронавирус и финансово-экономический кризис - это глобальные проблемы. В то время как российская военная агрессия - это сегодня проблема Украины.

"И чем дальше - она все больше и больше становится именно украинской проблемой. Европа сконцентрирована на своей беде. Соединенные Штаты имеют собственные проблемы. Да, все говорят: "мы будем помогать Украине". Да, все говорят, что поддерживают мирные инициативы. Да, все говорят, что российская военная агрессия против Украины должна быть наказана. Только от слов к делу - достаточно долгий период".

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