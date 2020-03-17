В Нацбанке заявляют о задержке доставки валюты в Украину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook.

В НБУ отметили, что в последние дни в украинских кассах банков наблюдается недостаток наличной валюты в связи повышенным спросом населения.

"Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", - отметили в НБУ.

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