Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.03.20 10:22

И.о. генпрокурора Чумак подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Исполняющий обязанности главы Офиса Генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку.

Заявление он опубликовал на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал", - говорится в подписи к фотографии заявления.

5 марта 2020 на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

Позже Чумак подтвердил, что будет врио главы Офиса Генпрокурора.

17 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я обещаю не продавать дела и не сливать их, - Венедиктова

И.о. генпрокурора Чумак подал в отставку 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100