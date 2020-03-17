И.о. генпрокурора Чумак подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Заявление он опубликовал на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал", - говорится в подписи к фотографии заявления.

5 марта 2020 на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

Позже Чумак подтвердил, что будет врио главы Офиса Генпрокурора.

17 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

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