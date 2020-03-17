Свыше 50 тыс. украинцев вернулись в страну за минувшие стуки, - ГПСУ

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Следует отметить, что среди более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу, больше 10 тыс. последовали на выезд.
Во въезде в страну за сутки отказали почти 400 иностранцам.
Вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела тех, кто въезжае в Украину.
В общем трафик на границе существенно снизился. Например, за предыдущие сутки, 15 марта, границу всего пересекло около 144 тысяч человек.
В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу.
Напомним, с 16 марта ограничен пропуск в Украину иностранцев. Также была приостановлена работа около сотни пунктов пропуска, введены ограничения на пропуск через КПВВ в зоне проведения ООС, а также с оккупированным Крымом.
Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.