В Запорожской области ввели карантин, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА

"Чтобы минимизировать проникновение и распространение вируса, в стране вводятся предупредительные и профилактические мероприятия. В частности, члены комиссии приняли ряд решений по Запорожской области, а именно районным государственным администрациям, председателям городов областного значения (Запорожье, Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Токмак), председателям сельских, поселковых, городских советов ОТГ области усилить до 3 апреля 2020 карантинные мероприятия", - сказано в сообщении.

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Так, решением комиссии запрещается:

• проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

• работа учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев и т.д.), детских развлекательных центров, торгово-развлекательных заведений, спортивных комплексов, спортивных залов, бассейнов;

• работа агропродовольственных и торговых рынков, объектов общественного питания (кроме приготовления пищи по индивидуальному заказу лица с последующим доставкой ее средствами курьерской службы или самовывозом)

• работа всех магазинов, кроме продуктовых и непродуктовых, реализующих товары первой необходимости (в том числе средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства) на территории всей Запорожской области.