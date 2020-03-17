Полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках мероприятий против коронавируса, - замглавы МВД Геращенко

"Самое главное - это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию", - цитирует пресс-служба МВД Геращенко, выступившего в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, контролировать все транспортные ограничения будет полиция.

"У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону", - сказал замминистра.

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Он также добавил, что надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.

"Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы в них проявилась болезнь, и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными коронавирусом", - сказал Геращенко.

Как сообщалось, в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, правительство Украины решило ввести ограничения на численность пассажиров, которые одновременно могут находиться в салонах городского общественного транспорта. Таким образом, в маршрутках, троллейбусах, автобусах и трамваях будет ездить по 10 человек максимум.