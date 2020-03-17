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17.03.20 10:45

Польский министр заразился коронавирусом: правительство ушло на карантин

Все члены польского правительства ушли на карантин в связи с обнаружением COVID-19 у министра окружающей среды.

польша

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"В связи с положительным результатом теста на коронавирус у министра окружающей среды Михаила Вося, были приняты меры в соответствии с процедурами, определенными главным санитарным инспектором. Вчера вечером все министры, собравшиеся на последнем заседании правительства, были подвергнуты стандартным обследованиям, которым подвергаются все, кто имел контакт с зараженным", - подчеркнул представитель правительства Петр Мюллер.

Результаты проверки попавших под карантин министров должны быть известны сегодня, сообщает издание.

Также отмечается, что премьер-министр не подлежит карантину, поскольку предыдущее заседание правительства проводил один из его заместителей.

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