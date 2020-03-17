COVID-19: весенняя сессия ПАСЕ отменена

Как сообщается на сайте этой организации, такое решение было принято председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом после консультаций с Бюро ассамблеи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на kommersant.

Отмена сессии "направлена на то, чтобы обеспечить безопасность и хорошее самочувствие членов ПАСЕ, гостей и персонала ассамблеи", а также "учитывает карантинные меры, введенные рядом государств–членов Совета Европы", в том числе Францией.

По данным Главного управления здравоохранения Франции на 15 марта, в этой стране от болезни, вызываемой коронавирусом, умерло 127 человек. Заражены 5423 человек, 400 из них находятся в тяжелом состоянии.

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Как сообщалось ранее, ВОЗ объявила 11 марта вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.

По состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерло 7 154 человека. В то же время, выздоровели от болезни 79 433 человека.