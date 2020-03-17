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17.03.20 10:56

Харьковский метрополитен закрывается с 20:00 сегодняшнего дня, - горсовет

Последний пассажир сможет воспользоваться Харьковским метрополитеном до 20:00 17 марта.

Харьковский метрополитен закрывается с 20:00 сегодняшнего дня, - горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.

Наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже.

Также будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.

Напомним, вчера мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Харьковский метрополитен будет продолжать работать, несмотря на поручение президента Владимира Зеленского об ограничениях для транспорта на время карантина.

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