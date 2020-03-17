Харьковский метрополитен закрывается с 20:00 сегодняшнего дня, - горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.
Метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.
Наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже.
Также будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.
Напомним, вчера мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Харьковский метрополитен будет продолжать работать, несмотря на поручение президента Владимира Зеленского об ограничениях для транспорта на время карантина.