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17.03.20 11:10

На Львовщине полным ходом ремонтируют дороги, – координатор "Большой стройки" Юрий Голик

Национальная программа "Большая стройка", активная фаза которой стартовала с началом весны, полным ходом реализуется по всей стране. Координатор программы Юрий Голик периодически выставляет в Facebook фото и видео, на которых видно стадии ремонтов дорог, школ, садиков и других инфраструктурных объектов.

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В одном из последних постов показан, в частности, ремонт дорог на Львовщине. Сейчас там активно ремонтируются трасса Т-14-16 Львов – Меденичи (километры 38-53) и трасса Т-14-25 Николаев – Бибрка (километры 34-40).

На Львовщине полным ходом ремонтируют дороги, – координатор Большой стройки Юрий Голик 01

Трасса Т-14-16 Львов – Меденичи

На Львовщине полным ходом ремонтируют дороги, – координатор Большой стройки Юрий Голик 02

Трасса Т-14-25 Николаев – Бибрка

Напомним, за ходом работ в рамках национальной программы "Большая стройка" теперь можно следить в специально созданном Telegram-канале. В канале публикуются фото и видео работ, которые с началом весны активно запустились по всей стране.

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