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17.03.20 11:14

"Укравтодор" не планирует прекращать дорожные работы из-за коронавируса

"Укравтодор" призывает к самоизоляции и не планирует прекращать дорожные работы в Украине.

ремонт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"Укравтодор" поддерживает государственные инициативы в рамках предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

"Вместе с тем хотим подчеркнуть, что замедление сезона дорожных работ пока не предвидится. Все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме", - говорится в сообщении.

"Мы настаиваем, чтобы подрядные организации обеспечили необходимые меры безопасности работы сотрудников. А именно: провести информационную кампанию по поводу профилактики вирусных заболеваний, осуществлять регулярный мониторинг самочувствия работников на местах, а также позаботиться о наличии дезинфицирующих средств", - добавили в "Укравтодор".

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