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17.03.20 11:24

Иран отпустил из тюрем около 85 тысяч заключенных из-за коронавируса

Иран отпустил порядка 85 тысяч заключенных из тюрем на фоне коронавируса

иран,вирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.

"На сегодняшний день отпущено порядка 85 тысяч заключенных", - цитирует Эсмаили профильное агентство Mizam Online.

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Впервые о коронавирусе власти Ирана сообщили 19 февраля. С этого времени коронавирус затронул все провинции страны, а число заболеваний, по последним данным, составляет 14 991, из которых 853 со смертельным исходом. Почти 5 тысяч человек выздоровели.

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