Иран отпустил из тюрем около 85 тысяч заключенных из-за коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.

"На сегодняшний день отпущено порядка 85 тысяч заключенных", - цитирует Эсмаили профильное агентство Mizam Online.

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Впервые о коронавирусе власти Ирана сообщили 19 февраля. С этого времени коронавирус затронул все провинции страны, а число заболеваний, по последним данным, составляет 14 991, из которых 853 со смертельным исходом. Почти 5 тысяч человек выздоровели.