Штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, - МВД. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"За" проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" проголосовало 344 народных депутата. Законопроект принят за основу и в целом.

Отмечается, что административная ответственность установлена за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной инфекцией COVID-19.

Кроме того, повышена уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний: "Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет".

Те же действия, которые повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

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