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17.03.20 11:32

Убийство Старицкого: адвокаты требуют сообщить о подозрении экс-минстру Кожаре и его супруге

Адвокаты семьи бизнесмена Сергея Старицкого, найденного мертвым в доме экс-главы МИД Леонида Кожары, направили ходатайство процессуальному руководителю с требованием безотлагательно сообщить о подозрении бывшему чиновнику и его супруге.

Убийство Старицкого: адвокаты требуют сообщить о подозрении экс-минстру Кожаре и его супруге

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на юридическую компанию "Миллер".

Адвокаты подчеркивают ,что почти месяц единственные лица, которые могут иметь отношение к гибели Старицкого, не имеют никакого процессуального статуса в производстве: их адвокаты дважды едва не сорвали следственный эксперимент, никому не сообщается о подозрении, не избрана мера пресечения.

"Требуем от прокуратуры сообщить о подозрении в деле Сергея Старицкого", - говорится в сообщении.

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21 февраля 2020 следственно-оперативная группа обнаружила тело бизнесмена Сергея Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке. Позже выяснилось, что оружие принадлежит экс-главе МИД Леониду Кожаре.

Кроме Сергея Старицкого на месте происшествия было еще два человека: сам Кожара и его жена Марина Козерод. Их не задержали на месте в порядке ст. 208 УПК Украины, хотя, как отмечают адвокаты потерпевшей стороны, совокупность очевидных признаков и комментарии специалистов дают понять, что это было не самоубийство.

Убийство Старицкого: адвокаты требуют сообщить о подозрении экс-минстру Кожаре и его супруге 01

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