Большинство людей переносит коронавирус, как обычное ОРВИ, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает на странице в сети Facebook пресс-служба ЦОЗ, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство людей, болеющих новым коронавирусом, переносят его как обычную ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем. Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от Covid-19 на уровне 3,4% . Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий", - говорится в сообщении.

"Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно вы", - подчеркнули в ЦОЗ.

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