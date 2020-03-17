Вводить общенациональное чрезвычайное положение из-за коронавируса пока не нужно, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он сказал журналистам в комментарии после заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Те меры, о которых говорил президент и говорит правительство уже несколько дней, пока достижимы без чрезвычайного положения. Если местные органы власти идут навстречу", - сказал Корниенко.

По его словам, чрезвычайное положение могут ввести, когда состоится резкий рост количества инфицированных коронавирусом.

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Напомним, сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).