Вводить общенациональное чрезвычайное положение из-за коронавируса пока не нужно, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он сказал журналистам в комментарии после заседания Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Те меры, о которых говорил президент и говорит правительство уже несколько дней, пока достижимы без чрезвычайного положения. Если местные органы власти идут навстречу", - сказал Корниенко.
По его словам, чрезвычайное положение могут ввести, когда состоится резкий рост количества инфицированных коронавирусом.
Напомним, сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).