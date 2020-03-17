Мужчина ради шутки позвонил в скорую на Полтавщине и сказал, что у него коронавирус, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.

"Каретой скорой помощи мужчина был доставлен в инфекционное отделение местной больницы. Только там "больной" молодой человек сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании", - говорится в сообщении.

Медики сразу сообщили об инциденте в местную полицию.

Разобравшись в ситуации, полиция составила в отношении 41-летнего "шутника" административный протокол по ст. 183 КУоАП "Заведомо ложный вызов специальных служб". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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