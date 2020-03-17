Предприниматели устроили под зданием горсовета в Запорожье митинг из-за запрета торговли во время карантина. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Сегодня, 17 марта, в Запорожье из-за карантина и угрозы распространения коронавируса, закрыли всё, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Предприниматели, которые торгуют на рынках, вышли на митинг под здание городского совета.

"Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?, - говорит предприниматель Лидия Кривенко.

Предприниматели собирают подписи под обращением о незаконности закрытия рынков, которое передадут Президенту.

Митинг под зданием мэрии начался в 9 часов, а около 7 часов утра на рынке, в Коммунарском районе города, торговцы раскладывали товар.

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После того, как администрация рынка провела разъяснительную работу, часть торговцев сложила товар. Продавцы мяса вынесли за территорию рынка столы и начали торговать стихийно.

"Мы вчера забили животных, получили разрешение на продажу, вечером узнали о карантине. Вечером нам сказали, что нам дадут время продать товар, что нам с ним делать?", - говорят продавцы.

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Как сообщалось, для противодействия распространению коронавируса правительство накануне поддержало решение запретить: регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении; перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автобусах, маршрутных такси; с 17 марта учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и другим заведениям питания, развлечений и услуг принимать посетителей (рестораны и кафе могут выполнять доставку еды); массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии; с 18 марта перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего и международного сообщения до принятия особого решения (по согласованию соответствующих министерств).

Кроме того, было решено: ограничить экспорт продуктов питания по определенному правительством перечню; ввести в Черновицкой и Житомирской областях режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года; не допускать на атомные электростанции и в города-спутники работников с признаками респираторных заболеваний и усилить санитарно-пропускной контроль для персонала.

Фото: "Уринформ"

Профильным министерствам было поручено: разработать вместе с сетями ритейлеров перечень товаров, экспорт которых следует ограничить; оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, у которых пенсия меньше 5000 грн; подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.