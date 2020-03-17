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17.03.20 12:18

Надеюсь, Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками "казни" в Одессе, - соратник Януковича Портнов

Одиозный экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов возлагает ожидания на новоизбранного генпрокурора Ирину Венедиктову.

Надеюсь, Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками "казни" в Одессе, - соратник Януковича Портнов

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ

"Ключевые вызовы государства сегодня - это радикалы, преступное сообщество Порошенко, массовая казнь в Одесском Доме профсоюзов, восстановление справедливости в расследовании Майдана и бродячие грантоеды", - считает Портнов.

По его мнению, настроение и тезисы, озвученные новым генеральным прокурором, "дают стране шанс на развязывание законсервированных проблем".

"Желаем Ирине Венедиктовой успехов", - резюмировал он.

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Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович назвал это назначение "реваншем Антимайдана.

Надеюсь, Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками казни в Одессе, - соратник Януковича Портнов 01

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