Надеюсь, Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, грантоедами и виновниками "казни" в Одессе, - соратник Януковича Портнов

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Ключевые вызовы государства сегодня - это радикалы, преступное сообщество Порошенко, массовая казнь в Одесском Доме профсоюзов, восстановление справедливости в расследовании Майдана и бродячие грантоеды", - считает Портнов.
По его мнению, настроение и тезисы, озвученные новым генеральным прокурором, "дают стране шанс на развязывание законсервированных проблем".
"Желаем Ирине Венедиктовой успехов", - резюмировал он.
Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.
Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович назвал это назначение "реваншем Антимайдана.