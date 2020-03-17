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17.03.20 12:21

НАБУ и САП сообщили двум экс-нардепам о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении народным депутатам VIII созыва о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья

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"По данным следствия, оба экс-нардепа получили неправомерную выгоду для себя. Один из подозреваемых - в виде права пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс " Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, потрачено 543,9 тыс. грн с декабря 2014 года по декабрь 2017 года. Второй получил непосредственно компенсацию в виде денежных средств - в размере 542,78 тыс. грн, которые перечисляли на его карточный счет в течение февраля 2016 - ноябрь 2018 года", - сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, следствие считает, что таким образом подозреваемые причинили тяжкие последствия интересам юридического лица публичного права - Управлению делами Аппарата Верховной Рады.

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Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ расследуют с октября 2018 года.

Сейчас указанным бывшим депутатам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия).

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