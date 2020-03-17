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17.03.20 12:22

Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, возглавил антикрикризисный штаб на Харьковщине. Решение об этом было принято по итогам вчерашнего совещания в Офисе Президента, на котором представители власти и большого бизнеса обсудили меры борьбы с распространением коронавируса в Украине.

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В состав харьковского антикризисного штаба вошли мэр Харькова Геннадий Кернес и глава облгосадминистрации Алексей Кучер, пишут Українські новини.

Как сообщалось ранее, Джек Ма, китайский миллиардер самый богатый человек Азии, и Александр Ярославский совместно организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики короновируса на $80 млн. Об этом вчера рассказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV президент Украины Владимир Зеленский. Уже в субботу тест-системы в количестве, достаточном для 1 млн человек, будут в Украине, их направят в больницы и военным.

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