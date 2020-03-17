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17.03.20 12:50

Предприниматели освобождаются от проверок, отменяются штрафы за неуплату налогов, - "слуга народа" Гетманцев о принятом законе о поддержке налогоплательщиков

Глава налогового комитета ВР Данил Гетманцев заявил, что закон о поддержке бизнеса в условиях карантина, в частности, предусматривает отмену уплаты ЕСВ для ФОПов до 30 апреля, а также - продление срока подачи годовой декларации.

Предприниматели освобождаются от проверок, отменяются штрафы за неуплату налогов, - "слуга народа" Гетманцев о принятом законе о поддержке налогоплательщиков

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что согласно закону:
- не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенное в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;
- установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года;
- продлен до 1 июля 2020 года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;
- не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года плата за землю;
- объекты нежилой недвижимости, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, которые не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Напомним, соответствующий законопроект Рада одобрила сегодня, 17 марта на внеочередном заседании.

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