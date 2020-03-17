Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.03.20 13:06

"Охматдет" прекращает прием на плановые операции и ограничивает посещение пациентов

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" прекращает прием пациентов на плановые оперативные вмешательства и ограничивает посещение пациентов.

охматдет

Об этом сообщает пресс-служба больницы на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На период с 19.03.20 г. по 3.04.20 г. (период может быть продлен) наша больница прекращает плановый прием пациентов, плановые оперативные вмешательства и плановые консультации в поликлинике. В том числе с 17.03.20 г. будет существенно ограничено посещение пациентов , находящихся в стационаре, - для безопасности пациентов", - говорится в сообщении.

В Охматдете отметили, что больница не проводит прием инфекционных больных,а с симптомами любых ОРВИ просят обращаться к семейному врачу или в инфекционные стационары, которые определены как базовые по городу Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Украине: Мининфраструктуры представило перечень отмененных пассажирских поездов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100