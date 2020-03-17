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17.03.20 13:10

С начала суток в "Борисполе" приземлились 38 рейсов с украинцами, вернувшимися из-за границы, - Мининфраструктуры

Международный аэропорт "Борисполь" с полуночи 17 марта и по состоянию на 11:05 принял 38 рейсов с украинцами, которые вернулись из-за рубежа.

коронавирус

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, также рейсы в течение дня принимают Днепр, Одесса, Запорожье, Харьков, передает Цензор.НЕТ.

"Как мы и обещали, возвращаем наших сограждан домой, которые за рубежом оказались в очень сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Министерство в круглосуточном режиме работает с авиакомпаниями и туроператорами для решения неотложных вопросов и отработки наиболее оптимальных решений в чрезвычайных условиях", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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