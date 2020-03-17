В ближайшее время будет создан Штаб национального спасения, туда войдут представители каждой фракции, - "слуга народа" Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время брифинга.

"При правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции", - сообщил он.

Комментируя встречу глав фракций, которая состоялась накануне ночью, Арахамия добавил, что есть договоренность о том, что от каждой фракции будет 1-2 эксперта.

"И они будут вместе работать: Офис президента, правительство и парламент. Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию и голосовать", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде разрабатывают законопроект, который позволит нардепам работать удаленно, - "слуга народа" Арахамия