Вопрос Дубинского Венедиктовой о том, посадят ли меня, и ее ответ является незаконным политическим давлением, - Стерненко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил сам активист Сергей Стерненко.

"Поставленный в стенах Верховной Рады вопрос нардепа Дубинского к кандидату на должность Генпрокурора Венедиктовой о том, посадят ли меня и ее ответ, что "нет времени разбираться, надо действовать быстро", является незаконным политическим давлением и противоправной попыткой вмешательства в расследование трех заказных попыток меня убить. Кстати, сегодня ровно год как исполнитель третьего покушения на меня бежал из Украины. И не в розыске. И даже не допрошен", - рассказал Стерненко.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.