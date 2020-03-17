Налоговая милиция добилась в Киеве возмещения в бюджет более 28,9 млн грн

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст.212 УК Украины было установлено, что служебные лица киевской компании, занимающейся покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, в течение 2017-2019 годов уклонились от уплаты налога на землю на общую сумму более 28,9 млн грн путем умышленного занижения нормативной денежной оценки арендованных для ведения строительства земельных участков, сообщили в пресс-службе ГФС.

Благодаря принятым налоговой милицией мерам, налоги и нанесенный государству ущерб возмещены в полном объеме в сумме более 28,9 млн. грн. Будет решаться вопрос об освобождении главного бухгалтера предприятия от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.