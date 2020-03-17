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17.03.20 14:14

Зеленский подписал указ о назначении Венедиктовой генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Ирину Венедиктову с должности и.о. директора Государственного бюро расследований и назначил ее генеральным прокурором.

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Соответствующие указы обнародованы во вторник на сайте Офиса глав государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Освободить Венедиктову Ирину Валентиновну от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований", - говорится в тексте указа №89.

В указе № 90 значится: "Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну генеральным прокурором".

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Напомним, 17 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой на должность глав Офиса Генпрокурора Украины.

Нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович назвал это назначение "реваншем Антимайдана.

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