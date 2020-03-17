Украинцы, находящиеся в Египте, вернутся домой в ближайшее время, - МИД

Об этом информирует пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Все без исключения туроператоры выполняют взятые на себя обязательства. Ожидается, что туристы в отелях, закрытых на карантин, скоро вернутся в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консул Украины находится в Шарм эль-Шейхе и поддерживает постоянную связь с представительствами туроператоров и нашими гражданами.

"МИД Украины в очередной раз обращается с призывом к нашим соотечественникам воздержаться от любых поездок за границу, даже если туроператоры или авиакомпании продолжают продавать туры", - подытожили в ведомстве.

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