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17.03.20 14:33

Украинцы, находящиеся в Египте, вернутся домой в ближайшее время, - МИД

МИД сообщает, что ситуация с возвращением туристов в Украину из городов Шарм эль-Шейх и Хургада является полностью контролируемой.

Украинцы, находящиеся в Египте, вернутся домой в ближайшее время, - МИД

Об этом информирует пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Все без исключения туроператоры выполняют взятые на себя обязательства. Ожидается, что туристы в отелях, закрытых на карантин, скоро вернутся в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консул Украины находится в Шарм эль-Шейхе и поддерживает постоянную связь с представительствами туроператоров и нашими гражданами.

"МИД Украины в очередной раз обращается с призывом к нашим соотечественникам воздержаться от любых поездок за границу, даже если туроператоры или авиакомпании продолжают продавать туры", - подытожили в ведомстве.

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