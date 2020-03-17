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17.03.20 14:37

Контролировать количество людей в общественном транспорте будут водители и правоохранители, - главный санврач Ляшко

Осуществлять контроль за количеством людей, которые одновременно пребывают в общественном транспорте, будет в первую очередь водитель.

ляшко,виктор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.

"Относительно того, как будут контролировать максимальное количество людей, одновременно пребывающих в общественном транспорте: в первую очередь это обязанность водителя, в дальнейшем, если пассажиры не будут слушаться водителя, он имеет право вызвать полицию", - сказал он.

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"С полицией проводится инструктаж – она готова ехать на каждый такой случай. Плюс в топ-местах посадки полиция обещает обеспечить патрульных, которые будут следить за правопорядком",- добавил замминистра.

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