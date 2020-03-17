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17.03.20 14:40

Минэкономики следит за наличием в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости, - Высоцкий

Минэкономики каждые два дня осуществляет мониторинг наличия в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости.

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Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас является приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность", - написал Высоцкий.

Он отметил, что законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который приняла Верховная Рада, на Кабинет Министров Украины возложена обязанность обеспечить в рамках действующего законодательства контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Мониторингу подлежит наличие следующих продуктов питания: мука пшеничная высшего сорта, хлеб из этой муки; хлеб из муки пшеничной I сорта; хлеб ржано-пшеничный; макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта); крупы гречневые; рис; говядина I категории; свинина; сало; птица; колбаса вареная I сорта; молоко жирностью 2,5%; сметана жирностью 20%; сыр мягкий; масло; яйца куриные; сахар-песок; масло подсолнечное; картофель; соль.

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Напомним, сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

Минэкономики следит за наличием в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости, - Высоцкий 01
Минэкономики следит за наличием в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости, - Высоцкий 02

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