Больницы катастрофически не готовы. Скоро будет очень много работы, понадобится любая помощь, - бизнесмен Ставницер о встрече с Зеленским по коронавирусу

Об этом по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским написал на своей странице в Фейсбуке бизнесмен Андрей Ставницер, передает Цензор.НЕТ.

"Я участвовал во встрече президента с бизнесом по теме минимизации последствий пандемии в Украине. Откровенно говоря, новый для меня опыт, когда государство приглашает к сотрудничеству и просит помощи. Обычно мы старались держаться подальше и часто действовали вопреки. Договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами. Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом. На встрече было 15 бизнесменов, в том числе Петрашко, Пинчук, Ахметов, Коломойский, Александр Ярославский, Веревский, Сергей Тигипко, Гайдук, Воронов, Владислав Чечоткин, Климов. У каждого свои компетенции", -рассказал он.

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"Первоочередное – аппараты для искусственной вентиляции легких. С этим все плохо, больницы катастрофически не готовы. И тесты нужны обоих типов – экспресс и ПЦР. С тестами вопрос более-менее решен, в субботу приедет первый 1 млн экспресс-тестов, по словам президента их в первую очередь передадут на передовую", - добавил бизнесмен.

"Я с Катериной Ножевниковой уже купил для Одесской инфекционной больницы 2 аппарата ИВЛ, но нужны еще. Их невозможно найти – если у вас есть информация, кто продает, пожалуйста, напишите", - акцентировал он.

"Что может сделать каждый из нас – помочь пожилым людям остаться дома. В некоторых случаях заставить это делать. В Украине 13 миллионов пенсионеров. Статистика Италии очень грустная – 10-15% пожилых людей, то есть 1,5 млн в нашем случае, может умереть. Достаточно веский повод, чтобы не выходить из дома ни при каких обстоятельствах. Мы будем работать над тем, чтобы одиноким старикам обеспечивать доставку продуктов домой. Уверен, в поселках соседи следят друг за другом, а в больших городах много одиноких стариков. Каждый из нас может об этом побеспокоиться и, например, привлечь скучающую на карантине молодежь к тимуровским активностям, про которые они, наверное, даже не слышали", - пояснил Ставницер.

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"Мы с Катей займемся переформатированием "Добрый обед. Время жить", расширим географию, составим максимально большую базу одиноких пенсионеров, будем развозить продукты и лекарства. Но нас вряд ли хватит на всю Одессу, поэтому лично прошу каждого – пожалуйста, вспомните своих соседей, кому-то из них вы в буквальном смысле можете спасти жизнь. Я лично и группа TIS будем помогать Одессе, области и всей стране столько, сколько будет нужно. Скоро в области будет очень много работы, понадобится любая возможная помощь от каждого из вас. По этому поводу отдельно напишу в ближайшее время. А пока настаиваю: супергероем сейчас станет тот, кто проявит силу сидеть дома и позаботится, чтобы так же сделали родители", - резюмировал он.



