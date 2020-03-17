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17.03.20 14:49

Путин с двухдневным визитом посетит оккупированный Крым

Президент РФ Владимир Путин завтра отправится с визитом в оккупированный Крым.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

Сообщается, что Путин будет находиться на оккуппированном полуострове 18-19 марта. Планируется, что в ходе визита он вручит российские государственные награды строителям Крымского моста.

Также в ходе визита Путин встретится с так называемым главой полуострова Сергеем Аксеновым.

Как сообщалось, 23 декабря 2019 президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие вмероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

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