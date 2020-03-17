Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.03.20 14:54

Часть специалистов Минобразования будет работать дистанционно, прием граждан приостановлен

Министерство образования и науки переводит часть работников на дистанционный режим работы и приостанавливает прием граждан. В то же время вся корреспонденция, в частности обращения, будут прорабатываться в обычном режиме.

минобразования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Решение о переходе работы Министерства на дистанционный формат было принято в соответствии с решениями президента, СНБО, правительства и столичной власти. В период, когда государство принимает максимум мер, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, мы также должны позаботиться о безопасности и здоровье своих работников. В то же время даже в дистанционном режиме МОН продолжит выполнять все необходимые задачи", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменяются или переносятся ранее запланированные совещания, проверки, аттестационные и аккредитационные экспертизы и тому подобное.

На время приостановления приема граждан отправить обращение можно на почтовый или электронный адрес Минобразования или оставить в кассе для приема корреспонденции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На период карантина в Украине за педагогами сохраняется средняя заработная плата, - Минобразования

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100