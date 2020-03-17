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17.03.20 15:01

Оккупанты наращивают уровень подготовки артиллерийских подразделений на Донбассе, - ГУР

Командование российских оккупационных войск наращивает уровень боевой подготовки артиллерийских подразделений.

разведка

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, 16-17 марта с.г. под руководством российских инструкторов на полигоне "Южный" временно оккупированной территории в Донецкой области проводятся сборы с корректировщиками артиллерийского огня. На сборы привлекаются офицеры тактического звена (заместители командиров рот, командиры взводов) мотострелковых подразделений российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в марте с.г. в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК возросло количество и интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов.

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