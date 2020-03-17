МИД обнародовал алгоритм действий для украинцев, которым нужно вернуться из Польши

Соответствующие советы опубликовал в Facebook Оперативный штаб МИД для защиты украинцев за рубежом в связи с распространением коронавируса, передает Цензор.НЕТ.

"Постарайтесь добраться до пунктов пропуска для автомобильного сообщения, которые сейчас работают в круглосуточном режиме: "Ягодин-авто" (с польской стороны -"Дорохуск"), "Рава-Русская" ("Хребенне"), "Краковец"("Корчева"). Там работают украинские консулы", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что городское сообщения в Польше ограничено, и сообщили, что сейчас прорабатывается возможность введения дополнительных рейсов международного сообщения на маршрутах Варшава - граница.

Кроме того, в МИД отметили, что польская сторона заверила в лояльном отношении к нашим гражданам в вопросе нарушения миграционных правил страны в случае истечения срока действия разрешительных документов на пребывание.

Также ведомство советует обратиться в посольство или консульство в Польше по электронной почте или по телефону горячей линии на официальной странице. Также можно обратиться на страницах посольства и консульств в соцсетях. Следует сообщить имя и фамилию, место нахождения и готовность к возвращению в Украину.

"Обратите внимание, что в настоящее время телефонные линии перегружены, поэтому оптимальный вариант - отправить электронное письмо с вашими данными. Также вы можете зарегистрироваться в системе ДРУГ и таким образом сообщить МИД и заграничные дипломатические учреждения Украины о своем пребывании в Польше. Это поможет получать срочные важные сообщения, в частности - о возможных путях возвращения", - пояснили во ведомстве.

После этого нашим соотечественникам в Польше следует ждать дальнейшие инструкции по формированию групп для возвращения в Украину.

"Ситуация анализируется в режиме 24/7 и разрабатываются планы эвакуации граждан Украины", - заверили в МИД.

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