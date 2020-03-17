Около 470 украинцев "застряли" в Австрии, посольство создает кризисный штаб, - посол Щерба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Для помощи этим людям при посольстве Украины в Вене создан кризисный штаб и прорабатывается возможность чартерного авиарейса.
"Ситуация авральная по всей Европе, закрыты границы, многие застряли в странах, которые имеют транзитный статус. Австрия - как раз одна из таких стран. Сейчас у нас в списках на эвакуацию находятся почти 400 человек - граждан Украины и лиц с видом на жительство в Украине", - сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.
Кроме того, проблемная ситуация сложилась и с около 70 украинцев, которые на личном транспорте прибыли в Австрию из других стран на пути в Украину, однако не успели выехать за пределы республики из-за перекрытия сухопутных границ соседними странами. Сначала закрыли свои границы Чехия и Словакия, а ночью - Венгрия, перекрыв тем самым последний наземный коридор в направлении Украины.
"Все эти люди стоят под посольством, среди них - женщины и дети. И поэтому нами принято решение о создании кризисного штаба для помощи, в первую очередь, этим автомобилистам", - сообщил Щерба.
Со своей стороны, посол уже позволил людям ночевать на территории диппредставительства и культурно-информационного центра, однако места всем все равно не хватает.
Сейчас украинские дипломаты работают над организацией чартерного рейса в Вену с целью эвакуации украинцев, застрявших в Австрии. Пока неизвестно, когда этот рейс состоится.