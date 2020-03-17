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17.03.20 15:30

С 18 марта в Ивано-Франковске полностью прекратят движение общественного транспорта, - мэр Марцинкив

В Ивано-Франковске движение общественного транспорта сократили на 40%, с четверга его полностью прекращают.

С 18 марта в Ивано-Франковске полностью прекратят движение общественного транспорта, - мэр Марцинкив

Об этом в Facebook сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

"Выпуск транспорта в нашем городе уже с сегодняшнего дня сокращен на 40%. А с этого четверга движение транспорта будет приостановлено согласно Постановлению Кабмина", - отметил Марцинкив.

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Он отметил, что сейчас решается вопрос ограничения междугородного и межобластного транспортного сообщения.

"Это касается и запрета массовых скоплений людей, и запрета проведения развлекательных и рекламных мероприятий..., а также серьезно отнестись к посменной или дистанционной работе сотрудников", - добавил мэр.

С 18 марта в Ивано-Франковске полностью прекратят движение общественного транспорта, - мэр Марцинкив 01

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