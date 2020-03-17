Уголовная ответственность, штрафы и запугивание не спасают от коронавируса, - Супрун

Об этом на странице в сети Facebook сообщает экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Президент вчера в выступлении заявил, что "опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса". Поставить в один ряд мягкотелость и либеральность, когда речь идет об эффективном реагировании на пандемию - уникальная технология, которую решила взять на вооружение действующая власть", - подчеркнула она.

"Мягкотелость - это когда ты зовешь олигархов советоваться по каждому важному вопросу и боишься делать что-либо без их согласия. Мягкотелость - это когда ты боишься делать реальные изменения в судебной и правоохранительной системах, и не замечаешь политически мотивированные дела против ветеранов и волонтеров. Мягкотелость - это когда ты видишь в глазах Путина желание мира", - добавила Супрун.

По ее словам, открытость и честность в отношении угрозы коронавируса и готовности к реагированию, откровенный разговор с гражданами и советы, а не приказы - это не мягкотелость или либеральность. Это здравый смысл.

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"Китай - не самое успешное государство в противодействии коронавирусу. Там, где действуют гораздо эффективнее (Южная Корея, Германия, Таиланд) действуют демократично и либерально, и не играют в диктатуру для борьбы с коронавирусом. Они не закрывают всех дома и останавливают всю страну, а максимально сосредотачиваются на диагностике и отслеживании всех контактных лиц. Уголовная ответственность, штрафы и запугивание - то к чему привыкли прибегать совки и россияне в любой непонятной ситуации. Это не спасает от коронавируса", - отметила Супрун.

Она считает, что в мероприятиях, которые в последние дни принимают правительство и парламент, становится все меньше рационального и все больше проявляется желание максимально использовать ситуацию в политических целях.

"В сети все чаще появляются истории людей, которые не могут добиться нормального диагностирования, медики в растерянности и не достаточно осведомлены, управленцы на местах узнают о мерах национального масштаба из новостей и фейсбука. Берегите здоровье, здравый смысл и друг друга. Кроме преодоления коронавируса - еще очень много работы", - подытожила экс-министр.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев не выходить на улицу и анонсирует жесткие непопулярные меры.

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