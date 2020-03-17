"ЕС" просит Зеленского, Шмыгаля и Кличко пересмотреть решение о закрытии метрополитена

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы так и не получили от власти обоснование необходимости закрытия метро и осознанных ответов, какие последствия для инфраструктуры столицы и жизнедеятельности страны будет иметь этот шаг. Мы полностью разделяем жесткие меры по введению карантина и самоизоляции граждан, при этом еще раз обращаем внимание команды Зеленского, что метро продолжает работать во всех европейских странах, страдающих от пандемии. В европейских столицах в метро раздают защитные маски, действуют правила дезинфекции, жесткие ограничения пассажиров (передвигаются только те граждане, которые вынуждены работать не дистанционно, в том числе и врачи), придерживается дистанция между гражданами. Если в Киеве остановится метро, ​​как медики, работники критической инфраструктуры и производств смогут добираться на рабочие места? Осознаем, что метрополитен - это большое скопление людей, но его закрытие приведет к полному коллапсу наземной транспортной инфраструктуры столицы и будет создавать еще большее скопление граждан в маршрутках, троллейбусах, а значит - новые риски распространения болезни", - заявили в "ЕС".

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"Обращаемся к команде Зеленского с призывом пересмотреть решение о закрытии метро и внедрить только адекватные изменения в его работе на время карантина, внедрить санитарные дезинфицирующие мероприятия, другой регламент, который в эти дни применяют в других европейских столицах. Партия еще раз заявляет о своей готовности к совместному конструктивному сотрудничеству с властью и демократическими политическими силами для противодействия коронавирусу. Мы готовы делегировать депутатов нашей фракции в антикризисный штаб, созданный в правительстве, привлечь наш профессиональный потенциал для выработки реалистичных шагов преодоления кризиса", - призвали в партии.