Призыв в армию переносится из-за коронавируса на Харьковщине

Об этом изданию "Вечерний Харьков" рассказал Харьковский областной военком Юрий Калгушкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас нами отрабатываются предложения о перенесении сроков призыва на срочную военную службу на май-июнь. Отправки в военные части должны были начаться где-то с 7 апреля, а теперь они будут в мае-июне", — сказал он.

По словам Калгушкина, во время действия карантина юношей не будут вызывать в военкоматы.

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"Сейчас мы их вызываем в военкоматы, а теперь вызывать не будем – будем пока изучать их личные дела до 3 апреля, как этого требует Кабинет министров Украины. А с 3 апреля начнем оповещение и вызовы их в военные комиссариаты, прохождение медицинского осмотра", — пояснил военком.