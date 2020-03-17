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17.03.20 15:48

Полиция обеспечивает выполнение ограничительных мер по коронавирусу в Киеве, - Крищенко

ГУ Нацполиции в Киеве обеспечивает выполнение и реагирование на нарушения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева со ссылкой на начальника главка Андрея Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Крищенко, для выявления нарушений созданы рабочие группы из числа сотрудников полиции и Главного управления Госпотребслужбы при Киевской горгосадминистрации (КГГА) для своевременного реагирования и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий на территории Киева.

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В главке подчеркивают, что правоохранители будут вести среди населения разъяснительную и профилактическую работу, однако в случае выявления нарушений, будут реагировать в рамках действующего законодательства.

В частности, согласно ст. 42 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение санитарных норм влечет за собой наложение штрафа на граждан, а в соответствии со ст. 325 Уголовного кодекса Украины, за нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, предусмотрено наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет.

"Кроме этого, отмечаем, что распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, согласно ст. 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка", - отмечается в сообщении главка.

Нацполиция Киева также обращает внимание на то, что с 12:00 18 марта 2020 года также прекращает свою работу Центральный железнодорожный вокзал Киева и прекращается движение поездов во всех направлениях.

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"Работники отдела полиции на станции железнодорожного транспорта продолжают осуществлять проверку требований ограничительных мер с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции", - информируют в полиции.

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