40 артистов оперного театра, вернувшихся из-за границы, отправили на обсервацию в Днепре, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

У троих участников коллектива обнаружено незначительное повышение температуры. Их уже доставили под надзор медицинских работников Днепровской городской клинической больницы № 21.

Еще 40 человек находятся на обсервации на территории области. Все они чувствуют себя хорошо.

В Женеву коллектив Днепропетровского академического театра оперы и балета выехал 11 марта. На гастроли отправились на двух автобусах. Всего - 39 артистов и работников сцены и 4 водителя.

Проехав Польшу и Германию, 14 марта трупа остановилась на ночлег во Франции. Из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы гастроли прервали.

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