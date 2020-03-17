Трех жителей Житомирской области, одного - Винницкой, двух - Славянска госпитализировали с подозрением на коронавирус

Об этом сообщила Славянский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, вечером 16 марта еще двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционное отделение (г. Константиновка) с подозрением на коронавирусную инфекцию. Оба - молодые мужчины, на днях вернувшиеся из поездки за границу", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что окончательный диагноз будет установлен по результатам лабораторных исследований.

Анализы госпитализированных отправили в Киев, результат ожидают сегодня.

В настоящее время медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции.

В Житомирской области проверяют трех больных, в отношении которых есть подозрение на заражение коронавирусом, заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, пишет Укринформ.

"Один случай сейчас проверяется в Новограде-Волынском, а два - в Житомире, в частности в детской больнице и в областной больнице. Сегодня ждем результатов этих трех случаев", - рассказал Бунечко.

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Он добавил, что в области за счет резервного фонда планируют закупить в КНР современный диагностический аппарат для быстрого обнаружения коронавирусной инфекции. На это выделили почти полтора миллиона гривень. На Житомирщине аппарат ожидают в течение 3 недель.

В Винницкой области состоянием на вторник с подозрением на коронавирус госпитализировали пациента, который прибыл из эпидемических территорий, сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

"По состоянию на сегодня снято два подозрения на ОРВИ, вызванные коронавирусом. Однако имеем снова одно новое подозрение на коронавирус. Речь идет о человеке, который прибыл с эпидемической территории", - сообщил Скальский.

По его словам, пациент находится на стационарном лечении в палате-боксе под постоянным медицинским наблюдением. Сейчас состояние пациента удовлетворительное.

Эпидемиологи уже определили всех лиц, которые контактировали с этим человеком. Они самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.