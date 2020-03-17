Компания SCM Ахметова предложила Зеленскому и Шмыгалю создать Штаб по экономическому здоровью Украины

Об этом говорится в официальном заявлении SCM Рината Ахметова относительно инициативы по созданию Штаба по экономическому здоровью Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Коронавирус стал причиной проблем в мировой экономике и экономике Украины. Карантинные мероприятия, направленные на сохранение жизни людей, неизбежно ведут к снижению экономической активности. Власти большинства стран мира принимают активные меры для предотвращения экономического кризиса. Украина - не исключение. Крупный бизнес намерен активно помогать властям. Компания SCM обращается к Президенту и Премьер-министру с инициативой о создании Штаба по экономическому здоровью Украины", - говорится в заявлении.
"Цель создания Штаба – совместными усилиями власти и бизнеса найти инструменты для сохранения экономического здоровья страны в нынешних сложных условиях", - акцентировали в компании.
"Предлагаем безотлагательно рассмотреть на заседании Штаба по экономическому здоровью Украины меры поддержки:
- населения;
- медицины;
- регионов;
- малого и среднего бизнеса;
- базовых отраслей экономики.
Компания SCM готова делегировать своих лучших профессионалов в Штаб по экономическому здоровью Украины. Призываем сделать это и других представителей крупного национального бизнеса", - добавили в SCM.
"Кризис – это не только проблемы, но и возможности. Штаб по экономическому здоровью Украины должен стать мозговым центром возрождения нашей страны. Совместными усилиями мы должны сделать экономику Украины сильнее и устойчивее", - резюмировали у Ахметова.